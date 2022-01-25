За попередніми даними, є постраждалі та затримані

Учасники акції «SaveФОП», які сьогодні перед будівлею парламенту вимагали від влади спростити систему оподаткування, намагалися прорватися до центрального входу Верховної Ради. Коли правоохоронці намагалися завадити їх вчинити задумане, між учасниками акції та силовиками здійнялася штовханина та бійки.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», рух у центрі Києва частково перекрили. Одна з основних вимог понад тисячі мітингувальників, які зібрались сьогодні, – ухвалення законопроекту № 5866, що спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

«Радіо Свобода» уточнює, що учасники вирішили йти до Ради «перемовною групою», адже на їхні вимоги ніхто не вийшов. Після цього мітингарі посунули в бік будівлі Верховної Ради та наштовхнулися на кордон із правоохоронців. Після цього між ними виникли сутички.

Центральний вихід із приміщення Ради залишався заблокованим понад пів години. Журналістів із будівлі парламенту не випускали.

На площі Конституції мітингувальники час від часу запалювали фаєри та димові шашки й намагалися прорватися до входу в парламент. Перед будівлею парламенту в кілька рядів вишикувалися правоохоронці, зазначає «Укрінформ».

У поліції Києва повідомили, що на двох мітингувальників склали адмінпротоколи за порушення правопорядку, оскільки ті «провокували конфлікт у натовпі й не реагували на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії».

Згодом журналістів, які перебували в будівлі Верховної Ради, почали виводити через підземний перехід. Урядовий квартал взяли під посилену охорону. Будівлю парламенту по периметру оточили кілька поліцейських шеренг.

Чого вимагають ФОПи?

Як зазначає «Громадське», мітингувальники вимагають ухвалити законопроєкт № 5866, який пропонує нові правила для малого бізнесу. Він, зокрема, передбачає звільнення підприємців від обов'язкового впровадження касових апаратів під час продажу окремих товарів та спрощення системи оподаткування.

Крім того, протестувальники виступають проти пропозиції депутатів заборонити оформляти співробітників як ФОП – це має запобігти схемі ухилення від сплати податків. Таку ідею запропонував голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку II-IV груп.