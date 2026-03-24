Олександр Лисий брав участь у звільненні Херсона

На Прикарпатті група чоловіків побила ветерана російсько-української війни, художника Олександра Лисого. Одного з нападників розшукали, йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Йдеться про інцидент, який стався 22 березня у селі Дегова Рогатинської громади. До будинку ветерана приїхали кілька чоловіків на чорному мінівені, витягнули на вулицю і жорстоко побили.

У коментарі «Суспільному» Олександр Лисий розповів, що планує відкривати будівельну фірму й шукає найманих працівників. Того вечора він запропонував роботу своєму односельцеві, з яким колись мав конфлікт, однак той його вигнав і подзвонив брату, який приїхав з місцевими таксистами.

«Їхній мотив – скоріш за все, ненависть до військовослужбовців. Мабуть, вони думають, що я їх "здаю" в ТЦК. Але я ніколи там не працював», – розповів ветеран.

У вівторок, 24 березня, у поліції Івано-Франківської області повідомили, що встановили всіх учасників події, а також розшукали 43-річного мешканця Рогатина, який завдавав ударів потерпілому. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 ККУ (групове хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або до 4 років ув’язнення.

Що відомо про ветерана Олександра Лисого?

Народився у 1995 році в селі Приозерне Рогатинської громади. У 2021 році вступив на військову службу за контрактом і на час повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Військовий служив водієм-санітаром, навідником бойової машини піхоти, гранатометником, снайпером, виконував бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Миколаївщині, брав участь у звільненні Херсона.

Через важкі контузії в мозку Олександра Лисого утворилася пухлина і у вересні 2023 року його звільнили з військової служби.

Ветеран почав займатися психологічною реабілітацією й арттерапією для військовослужбовців, організовувати мистецькі заходи для дітей. Його картини виставляли в Івано-Франківську та Польщі. Частина робіт виконана в техніці «асамбляж», для їх створення використано військову форму та атрибути, що були на ветерані під час бойових завдань.