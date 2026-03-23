Після затримання обвинувачений втікав з-під варти

Калуський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Андрія Пришлюка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, побитті військових та втечі з-під варти, призначивши йому 4 роки позбавлення волі.

Вирок винесли 18 березня. Йдеться про напад на працівників ТЦК у Калуші, який стався 22 вересня 2025 року. Андрій Пришлюк разом з двома спільниками вибили двері центру комплектування, витягнули одного з військовослужбовців на вулицю та побили.

Після того як нападники увірвалися до центру комплектування, обвинувачений накинувся з кулаками на ще одного військового, завдавши йому закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні переломи.

Після затримання нападників конвой доставив Андрія Пришлюка на лікування до Калуської ЦРЛ, звідки прикарпатець утік, а тому його судили ще й за втечу з-під варти.

Під час судового засідання Андрій Пришлюк визнав свою вину, суд також врахував, що він не стоїть на обліках у нарколога і психіатра та має нагороди за час проходження військової служби в Збройних силах України.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександра Кардаш визнала Андрія Пришлюка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, побитті військових, втечі з-під варти та призначила йому 4 роки позбавлення волі. Засуджений також має сплатити 59,7 тис. грн за проведення експертиз. Вирок можуть оскаржити.

Нагадаємо, 17 лютого винесли вирок спільнику Андрія Пришлюка – Миколі Бреславському. За напад на ТЦК у Калуші йому призначили 1 рік позбавлення волі.