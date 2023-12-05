Територія нижніх Митрополичих садів, яку Церква намагається повернути собі

Архиєпископ і Митрополит Львівський Ігор (Возьняк) звернувся до Президента України з проханням допомогти розв’язати спірну ситуацію і повернути нижні Митрополичі сади та колишню бібліотеку Митрополита Андрея Шептицького УГКЦ (в особі Курії ЛА УГКЦ). Про це повідомляє Львівська Архиєпархія УГКЦ.

«Нижні Митрополичі сади, як і верхні Митрополичі сади, є не лише спадщиною праведника Митрополита Андрея Шептицького, а й розташовані на території, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Вирішення цього питання безпосередньо пов’язане із поверненням УГКЦ колишньої бібліотеки Митрополита Андрея Шептицького (приміщення, яке використовує Концерн радіомовлення радіозв`язку та телебачення)», – ідеться у зверненні Митрополита Ігоря.

Раніше із закликом про збереження території Митрополичих садів біля собору святого Юра до президента і голови Верховної ради звернулися міський голова Львова Андрій Садовий та міські депутати. Це сталося після того, як суд ухвалив рішення про те, щоб залишити територію нижніх Митрополичих садів у власності Львівської філії концерну РРТ.

Нагадаємо, ідеться про дві ділянки загальною площею 2,15 га на пл. Святого Юра, 5, де раніше були розташовані ретрансляційні вежі Львівської філії концерну РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення), що глушили радіозв’язок у часи СРСР. Останню з них демонтували у 2016 році. Ця ділянка з 1951 року була закріплена за Львівським обласним управлінням зв’язку й перебувала в державній власності. Після проголошення Незалежності України земля автоматично залишилась в держвласності, в розпорядженні Львівської ОВА, а правонаступником обласного управління зв’язку став Концерн РРТ Державної служби спеціального зв’язку.

Історично ця територія є частиною Митрополичих садів. У 2016 році приватний нотаріус із Києва Роман Падалко зареєстрував за концерном право власності на трансформаторну підстанцію та технічний будинок радіостанції, що дозволило Концерну РРТ зареєструвати за собою і ділянку біля храму. У 2020 році Львівська міськрада звернулась до ОВА, Концерну та Кабміну з проханням передати ділянку в користування міста, втім, не отримавши відповіді, самостійно зареєструвала право власності на ділянку та передала її в користування Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ. На початку жовтня Господарський суд Львівської області скасував реєстрацію 2 га землі за ЛМР та ухвалу про передачу ділянки в користування УГКЦ.

Львівська міська рада подала на рішення Господарського суду апеляцію і наполягає на тому, що ця земля має бути передана у користування церкви.