Модульні будиночки збудовані коштом жертводавців

У п’ятницю, 12 липня, у селищі Брюховичі Львівської громади відбудеться відкриття модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб, яке розраховане на 10 сімей.

Як розповіли в УГКЦ, цей проєкт здійснив Благодійний фонд УГКЦ «Мудра справа» за фінансової підтримки організації «Лицарі Колумба». Суму пожертви наразі не розголошують.

«У нових умебльованих будиночках зможуть знайти тимчасовий прихисток 10 сімей (32 особи), які постраждали від російської військової агресії. Модульне містечко розташоване на ділянці, яка перебуває у власності Української Греко-Католицької Церкви», – розповіли в УГКЦ.

Модульні будиночки розраховані на 10 сімей (фото УГКЦ)

Відкриття модульного містечка відбудеться о 12:00 за адресою: вул. Львівська, 56, селище Брюховичі.

У програмі заходу – чин освячення будинків, привітання гостей, спілкування з родинами ВПО та почастунок. Серед запрошених гостей – представники влади, церкви та донори.