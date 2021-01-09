В Угорщині до 1 лютого продовжили карантин та комендантську годину. Щоби запобігти новим випадкам зараження Covid-19 угорська влада вирішила продовжити комендантську годину, яку ввели в країні ще 11 листопада 2020 року. Також навчання у середній школі залишиться дистанційним. Проте учні початкової школи, навчання для яких відновили цього тижня, відвідуватимуть заклади освіти. Про це 8 січня заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє агенція Reuters.

Окрім того, Орбан зазначив, що західні вакцини надходять надто повільно, тому уряд веде переговори з Ізраїлем, Росією та Китаєм.

Зазначимо, що Угорщина стала першою серед країн Євросоюзу, яка розпочала вакцинацію від коронавірусу. Розроблений Pfizer і BioNTech препарат наприкінці грудня 2020 року ввели працівникам лікарень Будапешта.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року в країні ввели жорсткі карантинні обмеження, які передбачають закриття середньої школи, готелів та ресторанів. Готову їжу продають лише на винос. Також у країні заборонили проводити зібрання. Комендантська година діє з 20:00 до 5 години ранку.