Петер Мадяр підтвердив, що Угорщина затримуватиме посадовців, на яких МКС видав ордер на арешт

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що після перемоги його політсили на виборах запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на святкування 70-ї річниці Угорської революції. Водночас він наголосив, що Угорщина не буде виходити в Міжнародного кримінального суду та затримуватиме посадовців, на яких виданий ордер на арешт – зокрема, Нетаньягу, якого підозрюють у воєнних злочинах в Секторі Гази.

Під час пресконференції 20 квітня, яку цитує ресурс 444.hu, Петер Мадяр підтвердив, що запрошував Беньяміна Нетаньягу до Угорщини під час їхньої першої розмови після перемоги «Тиси». Водночас він зазначив, що запрошення не було особливим жестом на адресу ізраїльського політика, оскільки він запрошував усіх лідерів держав, з якими говорив.

Петер Мадяр розповів, що у розмові з Нетаньягу попередив його, що Угорщина залишиться членом Міжнародного кримінального суду попри раніше запущену Віктором Орбаном процедуру виходу. Відповідаючи на питання, чи сказав він ізраїльському посадовцю, що його можуть затримати, Мадяр заявив, що «кожен глава держави та уряду обізнаний із цими законодавчими актами».

«Якщо хтось є членом Міжнародного кримінального суду й особа, яку розшукують, в'їжджає до нашої країни, то її мають затримати», – сказав Мадяр.

МКС видав ордер на арешт Нетаньягу у листопаді 2024 року – його підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року. Зокрема, мова йде про використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії.

У квітні 2025 року на тлі візиту Нетаньягу до Угорщини адміністрація Віктора Орбана заявила, що вирішила офіційно вийти з МКС. Тоді Орбан пообіцяв, що ігноруватиме рішення Гаазької комісії, яке назвав «абсурдним і ганебним». Врешті-решт, 3 квітня Угорщина прийняла Нетаньягу та не заарештувала його.