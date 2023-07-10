Чоловіка попросили вийти з літака, не давши долетіти до Варшави

В аеропорту ізраїльського Тель-Авіва співробітники угорської лоукост-авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака українського ветерана з інвалідністю. Чоловік мав протез ноги, який заважав йому сидіти на місці, повідомило білоруське видання Nexta у суботу, 8 липня. У понеділок, 10 липня, на інцидент відреагувало українське МЗС.

Військовослужбовець з України, який втратив ногу на фронті, не зміг потрапити до Варшави. Через те, що чоловік не міг сидіти на своєму місці, він був змушений стояти півтори години у кутку літака. Згодом, за даними видання, військовий впав та пошкодив руки.

За словами екіпажа літака, чоловік поводив себе неадекватно, тому його змусили покинути рейс. У неділю, 9 липня, компанія офіційно попросила вибачення за інцидент, проте заявили, що висадка ветерана була «тяжким, проте необхідним рішенням для безпеки пасажира».

«Ми просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги. Ветерану надали воду, і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту», – повідомили у прес-службі Wizz Air.

У компанії зазначили, що не дискримінують людей через інвалідність. Водночас у Wizz Air заявили, що в разі, якщо працівники рейсу помітять, що хтось із пасажирів має хвороби, які можуть спричинити їм шкоду під час перельоту, їм відмовлятимуть у посадці.

На інцидент у Тель-Авіві відреагувало міністерство закордонних справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що міністерство хоче розібратися в цій ситуації та захистити українського ветерана.

«Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв'язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі. Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет», – повідомив Олег Ніколенко.

Жодних коментарів щодо інциденту з МЗС Угорщини та Ізраїлю не надходило.

Нагадаємо, угорський лоукостер Wizz Air у серпні 2022 року повідомив, що відновить польоти до Москви, попри те, що Європа скасувала всі рейси в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Після критики компанія таки передумала відновлювати польоти до країни-агресорки. У прес-службі Wizz Air зазначили, що вимушені поки що відмовитися від цього наміру через «обмеження галузевого ланцюга поставок», не згадавши нічого про критику з боку світу.