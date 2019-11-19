Україна і Франція спільно будуватимуть патрульні катери для охорони кордону

Україна та Франція у вівторок, 19 листопада, підписали міжурядову угоду про виготовлення і технічну підтримку партії патрульних кораблів, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Від імені уряду України підписали угоду з міністром внутрішніх справ Франції Крістофом Кастанером (136,5 млн євро) про виготовлення та техпідтримку 20 патрульних кораблів, 5 із них і всі RIB-човни побудуємо в Україні», – написав Аваков у Twitter.

Виробництво 32-метрових патрульних кораблів здійснюватиме компанія ОСЕА.

«Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємося, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі», – процитував слова міністра прес-центр Державної прикордонної служби України.

Раніше Аваков обговорював можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном. Міністр зазначав, що однією з найбільш прийнятних для співпраці є пропозиція французької компанії ОСЕА.