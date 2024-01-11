Державні митні служби України і Молдови запустили спільний контроль на пункті пропуску «Кучурган – Новосавицьке» для залізничного сполучення. Про це у четвер, 11 січня, повідомила Державна митна служба України.

На початку повномасштабного вторгнення цей пункт пропуску був закритий розпорядженням Кабінету міністрів України, оскільки ПП розташований на придністровській ділянці кордону. Проте у жовтні 2023 року уряд скасував своє рішення, після чого Україна і Молдова підписали протокол про спільний контроль на цьому пункті пропуску. Він відбуватиметься на території України, для автомобілів цей пункт пропуску, як і раніше, буде закритий.

Молдовське видання NewsMaker зазначає, що контроль молдовською стороною на придністровській ділянці «консолідує зусилля Молдови відновити єдиний економічний та митний простір».

У Бюро реінтеграції Молдови вказали, що найближчим часом через цей пункт пропуску не планують повністю відновлювати імпорт-експорт між Молдовою та Україною. Поки що йдеться лише про транзитний режим для перевезень продовольчих вантажів та зерна з України до Румунії.

ПП «Кучурган – Новосавицьке» (мапа Googl Maps)

Придністровська Молдавська Республіка – самопроголошена держава на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною (Одеська та Вінницька області), на південному заході – з Молдовою. В регіоні перебувають російські військові, які здебільшого займаються охороною військових складів.

Так зване «міністерство державної безпеки ПМР» заявило, що 7 січня «українські силовики» нібито зі стріляниною вивели двох жителів невизнаної республіки на територію України. Держприкордонслужба такого не фіксувала.