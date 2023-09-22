Україна і США домовились про спільне виробництво зброї
За словами Зеленського, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі США
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Україна та США досягли домовленості про спільне виготовлення озброєння, зокрема, системи ППО. Про це 21 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати ... Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. Є довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю ... Копродукція в "оборонці" зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», – повідомив президент України.
За словами Зеленського, Україна готується створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб «разом іще більше посилити свободу й захист життя». Президент переконаний, що «це матиме глобальні позитивні результати».
До слова, у пʼятницю, 22 вересня, міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого становить близько 325 млн доларів.