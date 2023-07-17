Україна матиме одноголосну підтримку всіх членів НАТО на наступному саміті у Вашингтоні і може отримати запрошення до Альянсу. Таку думку висловив колишній спецпредставник Держдепу США Курт Волкер в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Звичайно можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема їх реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу та саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування. Оскільки в союзників немає чіткого розуміння, в якій ситуації перебувають українці», – пояснив Волкеря

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США наголосив, що до саміту у Вашингтоні Україна отримає одноголосну підтримку всіх членів Альянсу.

«Позитивним моментом саміту у Вільнюсі можна назвати те, що 30 з 32 членів НАТО підтримують Україну на шляху до Альянсу. Це беззаперечна підтримка України. Наразі лише США та Німеччина утримуються. Вони є дуже важливою частиною НАТО. Проте маю надію, що у майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту НАТО у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка щодо членства України», – додав він.

Нагадаємо, саміт НАТО, який проходив у Вільнюсі, ухвалив рішення прибрати умову виконання «Плану щодо набуття членства» (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в Альянс лише тоді, коли усі члени НАТО погодяться на це і коли «будуть виконані умови».

Володимир Зеленський дорогою до Вільнюса різко розкритикував країни НАТО, які обговорювали формулювання щодо запрошення України до Альянсу, а не її членства, і пропонують «умови» для цього запрошення.