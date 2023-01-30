Бронемашина для розмінування Wisent 1 MC

Німецька та британська компанії нададуть Україні спецтехніку Wisent 1 MC для прориву мінних полів. Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та Pearson Engineering оголосили, що отримали контракт на постачання спецтехніки Україні, пише «Мілітарний»..

Устаткування складатиметься з броньованої машини підтримки Wisent 1 компанії FFG, оснащеної повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Броньовані інженерні машини та мінні відвали для України замовив німецький уряд. Їх постачання планується завершити до кінця 2023 року. Кількість техніки та мінних відвалів жодна з компаній не оголосила. Проте на сайті німецького уряду у списку майбутньої допомоги Україні згадується про 42 «танки для розмінування».

Wisent 1 походить від машини, відомої як Armoured Recovery Vehicle 2000 або ARV 2000. По суті, вона заснована на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою й може вміщати різні системи залежно від ролі.

Крім того, Wisent 1 MC оснащений системою розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля. Таким чином, це може допомогти Збройним силам України у проведення контрнаступальних дій.

Бронемашини максимально захищають екіпаж, щоб він зміг витримати вибухи мін поруч.

Україна приєднається до Данії як другий відомий оператор платформи Wisent 1, хоча аналогічну машину на базі модифікованого корпусу Leopard 2, відому як Wisent 2, також закупили Канада, Угорщина, Норвегія, Катар та ОАЕ.