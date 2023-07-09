Американські військові заявляють, що їхні касетні боєприпаси мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню. Про це повідомляє CNN із посиланням на американського військового посадовця.

Зазначається, що американські військові випробовували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну, для того, щоб переконатися, що боєприпаси мають «коефіцієнт неспрацювань» 2,35% або нижче [в російських касетних боєприпасах цей показник може сягати 30%, що робить їх небезпечними для цивільних].

За словами посадовця, випробування боєприпасів проводилося за допомогою бойових стрільб, а не за допомогою імітаційних або віртуальних тестів. Він додав, що касетні боєприпаси, які США планують надіслати, моделі M864 і M483A1, востаннє випробовувались у 2020 і 2017 роках відповідно. Посадовець пояснив, що боєприпаси випробовувалися різними способами.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається підкреслити, що касетні боєприпаси, які вона надасть Україні, становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз використовує Росія.

Нагадаємо, 7 липня США виділили новий пакет допомоги Україні із касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних. Їх можна запускати з неба, землі або з моря. Після пострілу цей боєприпас в певній точці гальмує і розпадається в повітрі, випускаючи численні вибухові «бомби», або суббоєприпаси, що падають на велику площу. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей. Здебільшого ці боєприпаси є вільнопадаючі, тобто вони не направляються до конкретно вказаної цілі.