Ефект від обстрілу 155-мм касетними снарядами DPICM

Україна зобов'язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п'яти принципів. Про це 8 липня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Що стосується касетних боєприпасів, у нас є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися, і які ми чітко довели до відома всіх наших партнерів, включно зі США. Я особисто вже давно письмово поінформував наших американських партнерів про ці п'ять принципів», – розповів Резніков.

Повідомляється, що Україна використовуватиме ці боєприпаси тільки для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

Збройні сили зобов'язуються не використовувати касетні боєприпаси в містах. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в тих областях, де зосереджені російські військові – для прориву лінії оборони противника. Україна вестиме суворий облік застосування цієї зброї і локальних зон, де її використовуватимуть.

На підставі цих записів після деокупації територій і перемоги Україини території, де використовувались касетні боєприпаси, будуть пріоритетними для розмінування. Також Україна повідомлятиме партнерів про використання боєприпасів і про їхню ефективність.

Нагадаємо, 7 липня США виділили новий пакет допомоги Україні із касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси – це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних. Їх можна запускати з неба, землі або з моря. Після пострілу цей боєприпас в певній точці гальмує і розпадається в повітрі, випускаючи численні вибухові «бомби», або суббоєприпаси, що падають на велику площу. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей. Здебільшого ці боєприпаси є вільнопадаючі, тобто вони не направляються до конкретно вказаної цілі.