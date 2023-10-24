Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення

Україна переобладнала старі американські ракети AIM-9 Sidewinder класу «повітря – повітря», щоб запускати їх із землі. Про це пише Financial Times.

Видання, посилаючись на неназваного українського посадовця, зазначає, що ракети, які «вийшли з ладу», переобладнали під потреби протиповітряної оборони.

«Ми знайшли спосіб запускати їх із землі. Це своєрідна саморобна протиповітряна оборона», – заявив неназваний посадовець.

За його словами, ці ракети допоможуть, зокрема, «пережити зиму», під час якої Росія, як очікується, знову завдасть масованих ударів безпілотниками й ракетами по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

AIM-9 вважається однією з найстаріших, найдешевших і найуспішніших ракет класу «повітря – повітря». AIM-9 надійшла на озброєння США ще в 1956 році, відтоді багаторазово вдосконалювалась і досі перебуває в серійному виробництві. Більшість модифікацій AIM-9 оснащені інфрачервоною системою самонаведення.

У різні роки ракету експлуатували військово-повітряні сили понад 50 країн, зокрема Велика Британія, Франція, Німеччина та Австралія. У травні 2023 року після зустрічі у форматі «Рамштайн» стало відомо, що Україна отримає від Канади 43 ракети AIM-9.