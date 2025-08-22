Українців перевезли з прикордонного пункту «Даріалі» до міжнародного аеропорту «Тбілісі»

Ще одна група українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією, повернулась в Україну. Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в п’ятницю, 22 серпня.

«Усі вони перебували в грузинському пункті пропуску “Даріалі” фактично в умовах гуманітарної кризи, створеної діями Росії. Українські дипломати та консули докладали всіх зусиль для повернення громадян і покращення умов їхнього перебування на кордоні, зокрема із залученням міжнародних організацій», – написав Андрій Сибіга.

За словами міністра, серед повернутих 65 українців – десять жінок та вісім важкохворих. Цю групу громадян вдалось повернути через територію Молдови упродовж 21-22 серпня.

Чому українці застрягли на кордоні з Грузією

У березні російський лідер Владімір Путін підписав указ, згідно з яким українці, які нібито незаконно перебувають у Росії, мають до 10 вересня або виїхати з країни, або узаконити свій статус. У результаті у транзитній зоні між кордонами Росії та Грузії застрягли десятки людей.

У МВС та МЗС нагадали, що українців – частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти – росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією у другій половині червня. У низки громадян не було документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги. Влада Грузії заявляла, що не впускатиме в країну українців, раніше засуджених за особливо тяжкі злочини.

Україна неодноразово закликала РФ відправляти громадян безпосередньо на кордон України, а не Грузії.

«Ця пропозиція залишається в силі. Якщо Росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України», – додало МЗС.

У липні п’ятеро українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні у пункті пропуску «Даріалі», оголосили безстрокове голодування.

У попередні місяці Україна вже повернула з пункту пропуску «Даріалі» загалом 44 громадян. За даними МВС Грузії, 22 громадянина України все ще залишаються на кордоні Грузії та РФ.

Міністерство закордонних справ у взаємодії з посольствами України в Грузії та Молдові, причетними українськими відомствами, грузинською та молдовською сторонами продовжує працювати над поверненням решти громадян, які хочуть репатріюватись до України.