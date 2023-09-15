На підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51 загиблого оборонця. Про це 15 вересня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Українська сторона здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51 загиблого воїна», – йдеться в повідомленні.

Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців. Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність України, наголосили у Коордштабі.