Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників, повідомило у вівторок, 29 серпня, Міністерство з питань окупованих територій.

В ньому уточнюється, що тіла загиблих повернули з окупованих територій України. Повернення тіл відбулося за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Як нагадали в Мінреінтеграції, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Після ідентифікації, тіла захисників будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, на початку серпня Україна повернула тіла ще 44 вбитих захисників. Їх мають ідентифікувати. 14 липня Україна повернула тіла 62 полеглих захисників. З них четверо померли у ворожому полоні.