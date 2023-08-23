Сергій Ільницький воював з 2014 року, а у квітні 2023 року став депутатом Київської міської ради

На російсько-українській війні загинув депутат Київської міськради Сергій Ільницький, який також був капітаном збірної України на «Іграх нескорених». Йому було 53 роки.

Про загибель депутата повідомила в середу, 23 серпня, народна депутатка Ірина Геращенко. Ільницький представляв у Київраді партію «Європейська солідарність».

Сергій Ільницький – полковник Збройних сил України у відставці. воював із 2014 року. З Майдану він доєднався до Української Добровольчої Армії Дмитра Яроша. Був першим заступником командувача Української добровольчої армії, командиром загону «Південь» УДА у складі 28-ої ОМБр. У жовтні 2018 року був начальником Головного штабу УДА.

Як зазначила Геращенко, Ільницький став депутатом Київради лише кілька місяців тому. «На засідання він приїжджав з фронту, і відразу мчав до побратимів. Воював на Донецькому, найпаркішому напрямку. Там він віддав своє життя за Україну», – написала народна депутатка. Лідер «ЄС» Петро Порошенко уточнив, що депутат загинув під Курдюмівкою.

Зауважимо, що Ільницький став депутатом Київради у квітні 2023 року. А у 2018 році він був капітаном української збірної на «Іграх нескорених», які відбувалися в австралійському Сіднеї.