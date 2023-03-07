Андрій Луканюк брав участь у бойових діях на сході України з 2014 року

У понеділок, 6 березня, у результаті обстрілу у місті Часів Яр на Донеччині загинув командир аеромобільного батальйону 80 окремої десантно-штурмової бригади, майор Андрій Луканюк. Він брав участь у бойових діях на сході України в найгарячіших точках з 2014 року.

«З сумом повідомляємо, що 6 березня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу КСП (командно-спостережного пункту) аеромобільного батальйону загинув командир аеромобільного батальйону майор Луканюк Андрій Валерійович», – йдеться в повідомленні 80 бригади у Facebook.

У бригаді зазначили, що Андрій Луканюк «був офіцером якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави».

34-річний Андрій Луканюк родом із села Годи-Добровідка Коломийського району на Івано-Франківщині. З 2013 року брав активну участь у формуванні 3-ї батальйонної тактичної групи 80 окремої десантно-штурмової бригади. З 2014 року виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцево, Красногорівку, Широкине.

У 2022 році майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80 окремої десантно-штурмової бригади.