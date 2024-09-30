Діти разом із матір'ю перебували на тимчасово окупованих територіях Донеччини

У понеділок, 20 вересня, з окупації повернули три дитини та їхню матір. Сім’я жила під тимчасовим контролем росіян майже рік, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, родину повернули в межах затвердженого президентського плану дій Bring Kids Back UA. Щодо повернення дітей та їхньої матері до офісу омбудсмена звернулися їхні родичі. Вік повернених дітей не уточнюється.

«Перебуваючи на ТОТ, вони були в небезпечних умовах: у мами погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так вони прожили майже рік у тимчасовій окупації на Донеччині», – повідомив Дмитро Лубінець.

Офіс омбудсмена за сприяння благодійних організацій зміг організувати для родини безпечний маршрут з окупації. Крім того, благодійники забезпечили гуманітарні потреби сім’ї після виїзду з окупованої Донеччини.

Нагадаємо, 27 вересня Дмитро Лубінець повідомив про повернення дев’ятьох дітей та 20-річного юнака із братом з окупації. Деякі з дітей, які перебували на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму, мають інвалідність та тяжкі захворювання.