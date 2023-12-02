Батька сім'ї намагалися поставити на військовий облік

Україні вдалося повернути ще двох українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій. Разом із ними повернулися їхні батьки, повідомив у п’ятницю, 1 грудня, голова організації Save Ukraine та колишній омбудсмен Микола Кулеба.

«Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік», – повідомив Дмитро Кулеба.

Попри це, родині вдалося виїхати з ТОТ та повернутися до України. Наразі вони перебувають у безпеці.

Дмитро Кулеба додав, що організації Save Ukraine вдалося повернути з тимчасово окупованих територій вже 213 дітей.

Нагадаємо, 9 листопада голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Україні вдалося повернути на підконтрольну територію ще трьох дітей, які перебували на окупованій Херсонщині. Разом із дітьми до України повернулися їхні батьки. Наразі вони працюють із психологами.