Дітей змушували ходити в окупаційні пропагандистські школи

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини шість дітей та їхні сім’ї. Про це повідомив у вівторок, 29 жовтня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Родини повернули з окупованого лівобережжя області. Серед повернених дітей – двоє дівчат та четверо хлопчиків віл восьми до 16 років.

«Серед повернутих – одна опікунська сімʼя, яка виховує дівчинку, позбавлену батьківського піклування. Разом і з нею евакуювали її повнолітнього брата», – повідомив Олександр Прокудін.

Порятунок дітей здійснила організація Save Ukraine. За словами повернених українців, дітей змушували відвідувати окупаційні «російські школи» та слухати ворожу пропаганду.

Зазначається, з початку 2024 року Save Ukraine врятувала 224 дитини з окупації на Херсонщині. Нагадаємо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія викрала десятки тисяч дітей з дитячих будинків на окупованих територіях, тих, батьки яких загинули внаслідок російської агресії, та тих, кого розлучили з батьками під час фільтрації.