Українські новобранці проходитимуть БЗВП у межах України

Україна планує відмовитися від проходження базової загальновійськової підготовки за кордоном. Таке рішення ухвалили через відсутність бойового досвіду в іноземних інструкторів. Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України, полковник Євген Межевікін, передають «Мілітарний» та LB.ua.

За словами Євгена Межевікіна, підготовка новобранців в Україні більше відповідає потребам, оскільки враховує поточну бойову обстановку на фронті. Вишкіл в Україні також поліпшує логістику та економить час. Крім того, Межевікін також зауважив, що навіть за кордоном у підготовці новобранців беруть участь українські інструктори, оскільки вони мають актуальний військовий досвід.

«Є низка підготовок, від яких ми відмовилися, адже партнери або не можуть змінити своє законодавство, або не розуміють певних процесів. Це одна з причин, чому ми скорочуємо навчання наших військ за кордоном. Ми можемо більш швидко реагувати на зміни в бойовій обстановці на фронті й не втрачати час на переміщення особового складу підрозділів з країни в країну», – пояснив Євген Межевікін.

Військовий наголосив, що країни-партнери надають фінансову та матеріальну підтримку й для військової підготовки в межах України. Крім того, партнери самі визнають доцільність підготовки військ саме в Україні.

«Ми постійно співпрацюємо з партнерами, щоб зробити підготовку якомога якіснішою. До речі, першою країною, яка запропонувала переносити підготовку військ в Україну, була Велика Британія. Партнери допомагають нам фінансово й забезпечують усім необхідним для того, аби підготовка була ефективною», – зазначив Євген Межевікін.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові проходити навчання у багатьох країнах ЄС та НАТО. Йдеться, зокрема, про Німеччину, Нідерланди, Францію, а також країни Балтії. Крім того, у період з 2022 до 2026 року понад 62 тис. українців пройшли військову підготовку у Великій Британії у межах програми Interflex.

Додамо, що у лютому 2026 року під час навчань Hedgehog в Естонії підрозділи ЗСУ умовно розгромили сили НАТО. Українські бійці пояснили, що ключову роль відіграло масове застосування безпілотників, до якого умовні сили Альянсу виявилися не готовими.

Нагадаємо, у липні 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили до 51 дня.