До України прибула делегація НАТО на чолі з П’єром Вандьє

До України вперше від початку повномасштабного вторгнення прибула делегація НАТО на чолі з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних сил Альянсу з питань трансформації адміралом П’єром Вандьє. Про це у неділю, 22 березня, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Під час візиту сторони обговорили практичну взаємодію, зокрема, участь українських військових у майбутніх навчаннях НАТО в ролі умовного противника. За словами Паліси, попередній досвід таких навчань продемонстрував ефективність новітніх підходів ЗСУ до ведення війни.

Зокрема, у лютому під час навчань Hedgehog в Естонії підрозділи ЗСУ умовно розгромили сили Альянсу. До української команди увійшли оператори ударних дронів 412-ї бригади Nemesis, екіпажі FPV-дронів 427-ї бригади Rarog, бійці Інтернаціонального легіону ГУР, а також фахівці системи ситуаційної обізнаності Delta. За словами військових, ключову роль відіграло масове застосування безпілотників, до якого умовні сили НАТО виявилися не готовими. Водночас уже в березні під час багатонаціональних морських навчань REPMUS/Dynamic Messenger 2025 команда під керівництвом України умовно знищила фрегат НАТО за допомогою морських дронів.

Українська сторона та делегація НАТО окрему увагу також приділили розвитку центру НАТО–Україна (JATEC). Йдеться про завершення розгортання українських систем управління, посилення аналітичних спроможностей та розширення навчальних програм.

JATEC було створено 17 лютого 2025 року. Він став першою спільною цивільно-військовою організацією в структурі НАТО, створеною для системного аналізу російсько-української війни та впровадження змін у стратегічному плануванні, оборонній політиці, підготовці військ і спільних операціях.

Нагадаємо, головнокомандувач німецької армії, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг 11 березня повідомив, що українські військові інструктори найближчим часом вирушать до Німеччини, де навчатимуть військових сучасним методам ведення війни, здобутим під час повномасштабного протистояння з Росією.