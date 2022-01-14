Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через неї для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомляє Офіс президента, безвіз продовжили до 30 січня 2023 року. Так, громадяни Великої Британії можуть перебувати в Україні впродовж 90 днів протягом 180 днів.

Зазначимо, що українці можуть потрапити до Великої Британії після оформлення візи. Ще на початку грудня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна та Велика Британія домовилися продовжити діалог щодо спрощення режиму поїздок між країнами.