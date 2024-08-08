Дмитро Кулеба у межах робочої поїздки до маврикійської столиці Порт-Луї зустрівся з колегою Манішем Гобіном

У четвер, 8 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у межах робочої поїздки до маврикійської столиці Порт-Луї зустрівся з колегою Манішем Гобіном. Під час зустрічі міністри уклали угоду про безвізовий режим між країнами. Про це повідомили на сайті МЗС України.

Зазначається, що це перший візит міністра закордонних справ України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році. За результатами зустрічі міністри обох країн уклали угоду про безвізовий режим. Наразі така угода сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі.

«Україна відкрита для інвестицій і для маврикійців, а також для розвитку торгівлі з Маврікієм та через Маврикій – з іншими африканськими країнами. Тож сьогодні ми запрошуємо всі зацікавлені маврикійські підприємства, бізнесменів та інвестиційні компанії скористатися перевагами безвізового режиму та відвідати Україну», – сказав Дмитро Кулеба.

Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах.

Також час зустрічі Дмитро Кулеба та Маніш Гобін обговорили розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм, адже країна має одну з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності. Маврикій посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу.

«Міністри домовилися про подальші кроки в підготовці до укладення угоди про взаємне просування та захист інвестицій та угоди про уникнення подвійного оподаткування, які значно пожвавлять економічну та торговельну співпрацю, сприятимуть залученню інвестицій в Україну та її відновленню», – йдеться у повідомленні МЗС.

Міністри також домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою.

Довідково. Республіка Маврикій – острівна держава в Індійському океані на схід від Мадагаскару. Маврикію належать також острів Родригес, острови Агалега та декілька дрібніших островів. Площа країни становить 2040 км², власне острова Маврикій – 1865 км². У Республіці Маврикій проживає 1,2 млн людей.