Винищувачі МіГ-29 відіграють важливу роль для захисту українського неба

Україна та Польща домовилися про спільну модернізацію винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Києву. Це дозволить суттєво підвищити бойову ефективність літаків та точність ураження цілей противника. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за результатами розмови з віцепрем’єром-міністром – міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем 30 січня.

Федоров відзначив, що літаки МіГ-29 відіграють важливу роль для захисту неба над Україною. Польща вже передавала такі винищувачі у 2023 році, а тепер сторони працюватимуть разом над їхньою модернізацією.

Зі свого боку Україна готова ділитися власними напрацюваннями, зокрема у сфері протидії «шахедам». Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська, пояснив міністр оборони України.

Окрім цього, сторони обговорили посилення «малої» ППО, спільні оборонні проєкти та європейські механізми.

«Вдячний Польщі за участь у PURL (йдеться про механізм Переліку пріоритетних потреб України, – ред.) і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО – Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО», – додав Михайло Федоров.

Передача польських винищувачів МіГ-29 Україні

У грудні 2025 року стало відомо, що Польща та Україна ведуть переговори про можливу угоду, за якою польська сторона отримає українські технології безпілотників в обмін на радянські винищувачі МіГ-29.

14 січня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що його країна передасть Україні до дев’яти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів.

Як відомо, у квітні 2023 року Україна отримала від Польщі вісім винищувачів МіГ-29, до передачі готували ще шість. Тодішній президент Польщі Анджей Дуда повідомляв, що країна передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35.

Станом на 2025 рік польські Військово-повітряні сили все ще експлуатували 14 винищувачів МіГ-29: 11 одномісних МіГ-29А та три двомісні навчально-бойові МіГ-29УБ.