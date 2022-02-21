Заклик України скликати засідання Ради Безпеки ООН також підтримали в США та в ЄС

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР». Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба у ніч на вівторок, 22 лютого.

Він зазначив, що відповідне звернення вже передано в Радбез.

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Заклик України скликати засідання Ради Безпеки ООН також підтримали США.

Як зазначає «Громадське», заклик скликати Раду Безпеки ООН оприлюднив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він заявив, що укази президента Росії Володимира Путіна направити в так звані «ЛНР» і «ДНР» «миротворчі місії» є відвертою агресією проти України.

Як інформував ZAXID.NET, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито «для підтримки миру».

Водночас очевидці в окупованому Донецьку вже повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.