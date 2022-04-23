Україна вийде з перемовин з РФ у разі знищення останніх українців у Маріуполі чи у разі спроби окупантів проголосити нові псевдореспубліки. Про це під час прес-конференції заявив президент Володидмир Зеленський.

«Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде псевдореферендум в Херсоні, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Наші люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні знати це і не допомагати окупантам», – заявив Зеленський.

За даними ГУР, на окупованій військами РФ території Херсонської області росіяни готують референдум для створення так званої «Херсонської народної республіки». Для проведення псевдореферендуму окупанти друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети.

У розвідці додають, що «референдум» щодо обрання мера та адміністративного приєднання до окупованого Криму готують також у Снігурівці Миколаївської області. Мешканців міста закликають прийти на дільниці, а сам так званий референдум організовують голова місцевої ради Тетяна Мезіна та екс-голова Олександр Ларченко.

Раніше президент України вже заявляв, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією. Зеленський тоді запевнив, що влада «на зв'язку з хлопцями, що на заблокованому заводі, розмови йдуть на різних рівнях».