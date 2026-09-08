Макет зенітної ракети малої дальності «Корал»

Україна вперше представила пускову установку зенітних ракет «Корал» на міжнародній оборонній виставці MSPO в Польщі. Про це у вівторок, 8 вересня, повідомив кореспондент порталу «Мілітарний».

За його словами, на фото, яке показало АТ «Укроборонпром», видно момент запуску ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.

Момент запуску ракети «Корал»

«Ракету позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Її планують використовувати у складі системи протиповітряної оборони. Як зауважує розробник, у виняткових випадках її також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей», – зазначає видання.

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Основні характеристики ракети:

маса – 450 кг, з яких 36 кг – вага бойової частини;

діаметр – 230/300 мм;

довжина – 4,8 м;

розмах крил – 835 мм;

розмах рулів – 685 мм.

«Мілітарний» нагадує, що дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Корал» розпочалися ще у 2016 році. На той час ракету розглядали як складову зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

У 2021 році ДККБ «Луч» представило повнорозмірний макет ракети на виставці «Зброя та Безпека-2021».

До слова, державний секретар США Марко Рубіо 2 вересня заявив, що США ведуть переговори з Україною про надання їй ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. За його словами, наявність ліцензій на виробництво ракет для американських систем не зможе розвʼязати нагальних потреб України, зокрема у короткостроковому майбутньому.