Як працює українська пропаганда і де межі свободи слова в умовах війни? Що стоїть за раптовою відмовою Ріната Ахметова від своїх медіа? І у чому прихована небезпека наративу про «хороших і поганих росіян»?

Про це та інше головний редактор ZAXID.NET Олег Онисько спілкуватиметься сьогодні з відомою громадською діячкою Іриною Подоляк у прямомому ефірі YouTube-каналу ZAXID.NET. Початок стріму о 19:00.