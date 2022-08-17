Українська розвідка вважає, що найближчим часом на всьому фронті відбуватимуться «дуже гострі події». Про це заявив представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

За його словами, глобальні плани президента РФ Владіміра Путіна, як людини, яка ненавидить Україну, не змінилися, але хід війни все далі відділяє Росію від досягнення цих цілей. Про відступ Росії сьогодні не йдеться, але Україна буде звільняти всі свої території.

«Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, і мова не лише про привʼязку до дат. Зараз багато говорять про День Незалежності, хоча, безумовно, цей фактор треба враховувати. Але Головне управління розвідки повідомляло, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій», – заявив Юсов.

Він додав, що для зустрічі у Львові президента Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Ердогана Україна вжила всіх заходів безпеки.

Однак Юсов нагадав, що Росія здійснювала обстріли і повітряні удари саме тоді, коли в Україні перебували представники ООН.