Машина обладнана автоматичною гвинтівкою «Босфор» 30-міліметрового калібру, які використовуються на російських військових кораблях

Військові 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр» продемонстрували трофейну бронемашину, яку вони захопили біля Тростянця на Сумщині і яка тепер працює на знищення окупантів. Бронемашин потрапила до ЗСУ в робочому стані. Вона обладнана автоматичною гвинтівкою «Босфор», саме такі використовують на військових кораблях РФ.

Фото трофейного бронетранспортера 17 серпня опублікували на сторінці бригади у Facebook. У повідомленні не зазначається, коли саме було захоплено БТР.

«Бронемашина потрапила до нас саме у такому вигляді, як вона є. На ходу. Цікава машинка автоматичною пушкою «Босфор» 30-міліметрового калібру. Саме така пушка використовується на російських військових кораблях. Тепер вона працює на нас!», – розповів офіцер Іван.

Бронемашину українські військові захопили біля Тростянця на Сумщині

Він уточнив, що «Босфор» стріляє на відстань до 2 км бронебійно-трасуючими набоями та до 4 км осколково-фугасними зарядами.

«Дещо схожа на стандартну пушку БМП, але трішки інший механізм роботи. Відмінність полягає у системі охолодження гармати. Екіпаж – це командир, навідник, механік-водій та 8 бійців десанту», – розповів військовий.

Також у повідомленні зазначено, що, коли було знайдено цю машину, ворог встиг пошкодити деякі механізми. Їх згодом відремонтували.

«Це було важко, адже жодної літератури або інструкцій для цієї гармати ми ніде не знайшли. Тож, довелося розбиратися самотужки. Тепер цей БТР вже на повну воює проти ворога, і, гадаю, ми ще зробимо багато добрих справ завдяки такому озброєнню!», – повідомили в ОМБр «Холодний Яр».