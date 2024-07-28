Українці вимагають видати паспорти, які, на їхню думку, влада затримує до шести місяців всупереч закону

Українські чоловіки вийшли на акцію протесту під консульство України у Вроцлаві. Вони вимагають видати паспорти, які, на їхню думку, влада затримує до шести місяців всупереч закону. Про це повідомляє польський суспільний мовник TVP3. Участь в акції взяли близько 30 українців.

Українці протестували перед своїм консульством із транспорантами з надписом – «Допоможіть нам повернути наші документи, які незаконно утримує ДП “Документ”».

«У нас проблема, що наші чоловіки не можуть отримати паспорти, тому ми збираємося біля українського консульства, щоб допомогти вирішити цю проблему», – пояснила організаторка акції протесту Олена Журавльова.

Серед учасників акції Антон, чоловік надіслав заяву на заміну паспорта ще в лютому, однак документів досі немає.

«Я надав документи на заміну паспорта, тому що він закінчувався. Але з лютого, коли я подав, мені паспорт не видають. Кажуть, що готовий, але паспорт, мовляв, не відправляли з України в Міністерство міграції», – розповів українець Антон Островський.

Видачу паспортів громадянам України здійснює ДП «Документ». Установа має чотири офіси в Польщі, зокрема, один у Вроцлаві.

«Проблеми не лише у чоловіків, які тут давно, а й в їхніх сімей. Знаю дуже багато випадків, коли в дівчини чи дружини з паперами все добре, у них є діти, а батько не може оформити документи, зокрема, вони не можуть підготувати документи на дитину, тому що це залежить від паспорта батька», – зазначила організаторка протесту Марина Басова.

Державне підприємство «Документ» на лист польських журналістів не відповіло. Не прокоментував це питання і генеральний консул України у Вроцлаві.

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року Кабінет міністрів заборонив пересилати за кордон паспорт України та закордонний паспорт для чоловіків призовного віку (18-60 років).

Того ж дня у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» повідомили, що через технічні причини тимчасово призупинили видачу готових паспортів у закордонних підрозділах ДП «Документ». Там зазначили, що подати заяву на оформлення документа можна у звичайному режимі, але готові паспорти видаватимуть лише дітям віком до 12 років.

У травні закордонні підрозділи ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу українцям готових паспортів, але зазначили, що першочергово паспорти видаватимуть «соціально вразливим категоріям».

У середу, 24 липня, закордонні філії Державного підприємства «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.