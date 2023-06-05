Українські військові капелани навчалися у Великій Британії два тижні

Десять українських військових капеланів завершили двотижневе навчання зі своїми британськими колегами в рамках першого такого роду курсу.

Як повідомив британський уряд, Протягом останніх двох тижнів десять капеланів проходили стажування у Департаменті капеланів Королівської армії Великої Британії, щоб дізнатися більше про надання душпастирської опіки, духовної підтримки та моральних настанов під час військових операцій, а також у період післявоєнної відбудови, що настає після них.

«Тепер вони відправляться на передову лінії конфлікту України з Росією, де їхнім завданням буде вселяти надію і відновлювати дух у військах, які борються за повернення суверенної території України», – сказано в повідомленні.

Цей курс, який розробили британські військові капелани за підтримки Збройних сил Великої Британії в рамках операції «Орбітал», був створений у відповідь на запит Збройних сил України і мав на меті надати учасникам релігійні та практичні ресурси, необхідні для підтримки особового складу в найскладніших аспектах операцій – від важких переживань і втрат до труднощів з психічним здоров'ям.

Значна частина програми була присвячена капеланському служінню в оперативному контексті: учасники підтримували військовослужбовців, які наразі проходять бойову підготовку у Вілтширі в рамках навчання українських новобранців, що проводиться під керівництвом Великої Британії.

Наразі у багатоконфесійній капеланській службі українського війська працюють 160 капеланів. Цю службу створили в 2021 році. Існує прагнення розширити її лави до 738 капеланів, щоб забезпечити духовну та пастирську підтримку в підрозділах, госпіталях та навчальних центрах.