Українські воїни в Дептівці Сумської області знищили п'ятьох російських військовослужбовців, які намагалися вкрасти українське майно, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, окупанти крутилися біля перекинутого «Уралу», який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ українських бійців, мародери все ж вирішили не втікати. В результаті, українські захисники ліквідували п’ятьох російських загарбників-мародерів, а ще трьох взяли в полон.

«Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон. Сталося все це сьогодні в Дептівці Сумської області. Навіть перед лицем смерті чи полону не грабувати у них не виходить», – констатувала Венедіктова.

До слова, наразі Сумщину продовжують зачищати від російських військ. Майже всі загарбники вже покинули область.