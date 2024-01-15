Росіяни не полишають спроб просунутися на Авдіївському напрямку

Бійці Сил спеціальних операцій знешкодили групу розвідників окупаційної армії, які намагалися проводити розвідку на території поблизу Авдіївки на Донеччині. Про це розповіли у командуванні ССО у понеділок, 15 січня.

Як розповіли у відомстві, росіяни не полишають спроб просунутися на Авдіївському напрямку, а тому щоночі атакують той же маршрут.

Під час нічного спостереження окупантів виявили за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом.

«..Нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалася проводити розвідку», – розповіли оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі.

Бійці ССО відкрили вогонь по ворогах з міномета. У підсумку – трьох окупантів знищено, ще двоє – отримали поранення.

До слова, українські захисники продовжують знищувати ворогів на різних ділянках фронту. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 січня російська армія втратила в Україні близько 370 980 осіб особового складу, у тому числі 980 – за останню добу.