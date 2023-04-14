Артилерійська установка CAESAR військових Данії

Українські військовослужбовці завершили навчання на самохідних артилерійських установках (САУ) Caesar французького виробництва в Данії, які протягом найближчих тижнів будуть відправлені в Україну. Про це в п’ятницю, 14 квітня, оголосило Міноборони Данії, пише «Європейська правда».

Уряд Данії в січні за підтримки парламенту вирішив передати Україні всі 19 артилерійських систем Caesar, які замовив у Франції. Окрім самої техніки, данська сторона також пообіцяла навчання й підготовку українських військових.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен відвідав останню групу українців, які проходили підготовку в країні.

«Наразі навчання й тренування завершені, і українці готові до використання системи», – наголошується в повідомленні.

«На сьогодні Данія надала Україні військову підтримку на загальну суму близько 6,2 млрд данських крон (830 млн євро)», – зазначив очільник Міноборони Данії.

Нагадуємо, у січні стало відомо, що українські артилеристи отримають від Данії 19 самохідних установок Caesar.

Довідково:

САУ CEASAR – французька колісна 155 мм самохідна гармата розробки GIAT Industries. Серійно виробляється з 2007 року.

Довжина ствола – 52 калібри. Возимий боєзапас – 18 снарядів. Скорострільність – 6 пострілів за хвилину. «Цезар» здатний використовувати всю номенклатуру натівських 155-мм артснарядів. В якості шасі САУ для французької армії використовується Renault Sherpa 5 6×6.