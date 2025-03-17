Про зовнішній вигляд та характеристики далекобійного українського дрона наразі нічого невідомо

В Україні успішно пройшов випробування далекобійний безпілотник власного виробництва. Дальність дрона сягає 3000 км, повідомив у понеділок, 17 березня, президент України Володимир Зеленський.

У своєму вечірньому зверненні президент розповів про розробку та випробування українського далекобійного озброєння. Зокрема, він згадав ракету «Довгий Нептун», а також далекобійний дрон без назви, який пройшов випробування.

«Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Жодних характеристик дрона, окрім дальності ураження, президент не уточнив. Також наразі невідомо, як виглядає новий український далекобійний дрон.

За словами Зеленського, під час Ставки головнокомандувача йому доповіли щодо застосування ракет «Довгий Нептун», – він зазначив, що військові результатами «задоволені результатами уражень». Водночас він наголосив, що Україні потрібно виробляти більше ракет та дронів, анонсувавши розмову з країнами партнерами щодо цього.

«Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів – передусім у Європі – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна, і це лише питання часу – коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює», – сказав президент.

Нагадаємо, 15 березня Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування української ракети зі збільшеною дальністю ураження до 1000 км – «Довгий Нептун». Ця ракета є модернізованою та модифікованою версією протикорабельної ракети «Нептун», яку ВМС ЗСУ взяли на озброєння у 2021 році. Дальність «Нептуна» сягає 280 км.