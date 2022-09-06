Український ілюстратор створив військові стікери для соцмереж
Оригінальні стікери можна безкоштовно завантажити у трьох месенджерах
До теми
Український ілюстратор Олександр Ком’яхов створив набір тематичних стікерів з військовими «Котики ЗСУ», якими можна користуватися у месенджерах Telegram, Viber та Signal.
Стікери створені у вигляді котів в різних войовничих образах з фразами популярних інтернет-мемів.
«ЗСУ – це наші котики. Не всім подобаються такі порівняння, але ми в стікерах намагались показати різні характери. Котики – це не завжди щось няшне, вони можуть бути теж злі й войовничі», – пояснив ілюстратор.
Стікери можна безкоштовно завантажити в трьох месенджерах
Стікерпак доступний для користування в месенджерах Telegram, Viber та Signal.
Зазначимо, художники часто зображають військових ЗСУ в образі котів. Ймовірно, цей образ став популярним після виходу української комедії про АТО «Наші Котики».
Олександр Ком’яхов – київський ілюстратор та графік. Працював 2D/3D художником в сфері анімації, ігровій індустрії та кіно, оформляє книжкові та періодичні видання, випустив графічний роман, створив настільну гру про хрестові походи Deus lo Vult («Так бажає Бог»). Співзасновник спільноти Ілюстрактор.