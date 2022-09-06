Український ілюстратор Олександр Ком’яхов створив набір тематичних стікерів з військовими «Котики ЗСУ», якими можна користуватися у месенджерах Telegram, Viber та Signal.

Стікери створені у вигляді котів в різних войовничих образах з фразами популярних інтернет-мемів.

«ЗСУ – це наші котики. Не всім подобаються такі порівняння, але ми в стікерах намагались показати різні характери. Котики – це не завжди щось няшне, вони можуть бути теж злі й войовничі», – пояснив ілюстратор.

Стікери можна безкоштовно завантажити в трьох месенджерах

Стікерпак доступний для користування в месенджерах Telegram, Viber та Signal.

Зазначимо, художники часто зображають військових ЗСУ в образі котів. Ймовірно, цей образ став популярним після виходу української комедії про АТО «Наші Котики».

Олександр Ком’яхов – київський ілюстратор та графік. Працював 2D/3D художником в сфері анімації, ігровій індустрії та кіно, оформляє книжкові та періодичні видання, випустив графічний роман, створив настільну гру про хрестові походи Deus lo Vult («Так бажає Бог»). Співзасновник спільноти Ілюстрактор.