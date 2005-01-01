Український парламент став лідером в Європі за кількістю «законодавчого спаму»

Народні депутати Верховної Ради VIII скликання є лідерами серед європейських парламентарів за кількістю зареєстрованих законопроектів, і станом на початок січня у ВР зареєстровано рекордні 10 тис. законопроектів, повідомив Комітет виборців України.

В середньому за рік народні депутати України реєструють 1,8 тис. проектів законів. Для порівняння: парламентарі Норвегії в середньому ініціюють 5 законопроектів на рік, Швейцарії – 6, Греції – 13, Австрії – 46, Великобританії – 66, Ісландії – 71, Данії – 74, Португалії – 115, Бельгії – 227, Фінляндії – 257, Франції – 337, Італії – 644.

«Тобто, народні депутати України ініціюють в 300 разів більше законопроектів, ніж парламентарі Норвегії та Швейцарії, в 140 разів більше, ніж Греції, 39 разів більше, ніж Австрії, 25 разів більше, ніж Великобританії, Ісландії та Данії; 15 разів більше, ніж Португалії; 8 разів більше, ніж Бельгії та Фінляндії; 5 разів більше, ніж Франції та втричі більше, аніж Італії», – проаналізували в КВУ.

В КВУ додали, що більшість поданих законопроектів – це «так званий низькоякісний законодавчий спам», і кожен другий проект закону отримує негативні висновки Головного науково-експертного управління ВР, кожен третій – Міністерства фінансів України.

«Законами стають лише 12% поданих законопроектів», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.