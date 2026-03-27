Компанія «Онікс», відома продукцією під брендом «Лучіано»

Українська компанія «Онікс», яка відома продукцією під брендом «Лучіано», протягом 10 років виплачувала зарплату колишній співробітниці, яка після окупації Донецька залишилася на захопленій території та очолила місцеву фабрику, перереєстровану за російським законодавством. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, яке було опубліковане у четвер, 26 березня.

Бренд «Лучіано» з’явився ще у 1990-х роках у Донецьку та з часом виріс у велику кондитерську мережу. Після початку війни компанія перенесла бізнес та відкрила виробництво в Київській області. Водночас частина працівників залишилася в окупованому місті та продовжила роботу на тих самих потужностях. Власники «Онікса» публічно заявляли, що не мають стосунку до діяльності підприємства в Донецьку. Співвласник Едуард Катковський стверджував, що зв’язок із ним було втрачено ще після 2016 року.

Втім, наприкінці 2022 року власники компанії видали довіреності трьом колишнім співробітницям – Марині Цибенко, Людмилі Шостій та Наталії Брагінській, які залишилися в окупації та отримали російське громадянство. Згодом саме вони стали власницями підприємства в Донецьку після його перереєстрації за російським законодавством.

За даними журналістів, бізнес на окупованій території демонструє значні прибутки: у 2024 році оборот сягнув близько 800 млн рублів, а до бюджету Росії було сплачено десятки мільйонів податків. Цю діяльність розслідувала Служба безпеки України. У результаті фігурантки справи отримали заочні підозри у пособництві державі-агресору та були оголошені в розшук.

Однак, український «Онікс» упродовж 2014–2024 років продовжував виплачувати зарплату Марині Цибенко. У документах компанії вона значилася як головна бухгалтерка навіть після початку повномасштабної війни.

Катковський не зміг пояснити ці виплати. Також без чіткої відповіді залишилася інформація про те, що у фінансових документах донецького підприємства серед отримувачів зарплати значилася людина з такими ж даними, як у директорки українського «Онікса» Ірини Петрановської.

Петрановська коментарів також не надала, а співвласник компанії назвав ситуацію дивною.

