Активісти вимагають припинити імпорт нафтопродуктів з Росії, оскільки це фінансує війну проти України

Українські активісти в Сіднеї проведуть акцію протесту проти імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Як повідомляє Союз українських організацій Австралії (СУОА), акція протесту відбудеться у неділю, 30 листопада.

Протест відбудеться через прибуття до порту Ботані (Port Botany) російського танкера, який транспортує нафтопродукти. За даними активістів, судно «Proteus Bohemia» везе до Сіднея 78 тис. тонн бензину з бази Reliance у Джамнагарі. Вартість пального, переробленого з російської нафти, оцінюється у 16 млн австралійських доларів.

На фото плакати організації СУОА із закликами припинити імпорт нафтопродуктів із Росії

Активісти Союзу українських організацій Австралії (СУОА) вимагають від влади закрити законодавчу лазівку щодо імпорту, заборонити імпорт палива, переробленого з російської нафти, та закликати роздрібних продавців пального очистити свої мережі постачання. Організатори наголошують на тому, що кошти від купівлі російських нафтових продуктів фінансують війну проти України.

