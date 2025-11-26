Заріна Забріскі закликає світ долучитись до протестів проти сафарі на людей

Українці у всьому світі закликають доєднатись до акцій 13–14 грудня на підтримку Херсонщини. Ініціаторкою світової кампанії «Save Kherson/Stop Human Safari» стала американська журналістка українського походження, режисерка, письменниця Заріна Забріскі.

Як йдеться у повідомленні Заріни Забріскі, мета акції – привернути увагу світової спільноти до воєнних злочинів Росії, яка щодня обстрілює цивільні будівлі та полює на мирних мешканців Херсона FPV-дронами. Акція «Stop Human Safari» пройде у різних країнах світу, зокрема в Единбурзі 13 грудня, а вже 14 грудня – у Барселоні. Окрім цього, українці долучатимуться до протестів у Берліні, Денвері, Лондоні, Сіднеї та Гаазі. На сайті можна детальніше ознайомитись з деталями акції.

«Якщо не зупинити Росію, то в небі над вашим домом з'являться озброєні безпілотники – і швидше, ніж ви думаєте. Вони вже літають над більшістю країн Європи. Водночас по прекрасному місту щодня б’є артилерія, танки, міномети, бомби та ракети. Його знищують. Щоденно – від пів дюжини до десятка жертв. Жінки, діти, літні люди», – розповідає Заріна Забріскі.

Сотні нападів російськими дронами на цивільні об’єкти та цивільних людей фіксуються щодня в Херсоні з червня 2024 року. З літа 2024 року російські безпілотники все частіше переслідують та вбивають мирне населення Херсона, а на російських телеграм-каналах все частіше публікують відео з атаками на цивільних.

За даними виконавчого комітету Херсонської міської ради, у період з 1 травня по 16 грудня 2024 року внаслідок атак дронів у Херсоні загинуло щонайменше 30 мирних жителів, а ще 483 отримали поранення.

За задокументованими даними Human Rights Watch, щонайменше 45 російських дронів в Антонівці та Дніпровському навмисно були спрямовані на мирних людей та цивільні об’єкти.

За зібраними даними, ціллю російських дронів здебільшого були місцеві мешканці, які пішки йшли вулицею, їхали у громадському транспорті або кермували власним автомобілем. Також зафіксовані випадки атак на продуктові магазини, газову, водопровідну й електричну інфраструктуру, медичні заклади, машини швидкої допомоги та їхніх працівників, які їхали на попередні атаки дронів на цивільних.

За інформацією, опублікованою на «Декторі», Заріна Забріскі почала активно підтримувати Україну під час Революції Гідності. З вересня 2023 року вона почала жити у Херсоні, а згодом працювати над документальною стрічкою «Kherson: Human Safari» («Херсон: Людське сафарі»). Стрічка тривалістю 72 хвилини включає трагічну хроніку воєнної історії міста – від вторгнення й окупації до опору та звільнення. Фільм доступний для перегляду у відкритому доступі.