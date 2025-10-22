В Україні запровадили погодинні графіки відключення світла

Вдень середи, 22 жовтня, Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про запровадження графіків погодинного відключення світла. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі «Укренерго».

«З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно», – йдеться у повідомленні.

Споживачі можуть дізнатись час та тривалість відключень на офіційних сторінках облеенерго у своїх регіонах.

Крім того, з 16:00 до 22:00 в усіх областях України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на середу, 22 жовтня, росіяни здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.