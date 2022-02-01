«Укрнафта» виплатила більше 14,8 мільярдів гривень податків за 2021 рік

ПАТ «Укрнафта» сплатило 14,84 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.

За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшло 8,85 млрд грн рентної плати, що на 86% більше від показника минулого року. З них 442,6 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.

ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. Станом на 31 грудня компанія не мала заборгованості перед державним бюджетом.

Рентна плата, яка надійшла до бюджетів областей, районів та місцевих громад, млн грн

12 міс. 2021 року Сумська обл. 175,2 Івано-Франківська обл. 103,5 Полтавська обл. 82,1 Чернігівська обл. 38,95 Львівська обл. 35,3 Харківська обл. 6,2 Дніпропетровська обл. 1,1 Чернівецька обл. 0,3 Всього 442,65

Нагадуємо, що принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів. Таким чином, механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти та газ.