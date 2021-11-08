Результати роботи «Укрнафти» за 9 місяців 2021 року

Аналіз виробничих результатів

За 9 місяців 2021 року ПАТ «Укрнафта» видобуло 1121,8 тис. т нафти й конденсату та 832,8 млн м3 газу, що перевищує затверджений виробничий план на 2,7% і 10,4% відповідно. Середньодобовий видобуток нафти й конденсату демонструє зростання з початку року. У вересні показник середньодобового видобутку нафти і конденсату склав 4,18 тис. т, що на 4,8% більше в порівнянні з січнем поточного року. Середньодобовий видобуток природного газу у вересні сягнув 3,15 млн м3, що перевищує аналогічні показники січня на 7,1%.

«Укрнафті» вдалося досягти збільшення середньодобового видобутку завдяки підвищенню операційної ефективності при роботі на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. За 9 місяців компанія завершила капітальний ремонт (КРС) на 113 свердловинах, вивела з бездіяльності 58 свердловин, провела 13 операцій інтенсифікації (в тому числі 3 операції гідророзриву) та виконала 16 операцій без бригади КРС (4 – за допомогою колтюбінгової установки). Внаслідок проведення організаційно-технічних заходів вдалося додатково отримати 125,2 тис. т нафти й конденсату і 79,1 млн м3 природного газу.

Фіскальна дисципліна

«Укрнафта» продовжує повністю виконувати поточні податкові зобов'язання. За 9 місяців компанія сплатила податків на суму 10,1 млрд грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.

За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшли 5,88 млрд грн рентної плати. З них 294 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей.

Рентна плата, яка надійшла до бюджетів областей, районів та місцевих громад, млн грн