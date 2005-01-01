«Укроборонпром» звільнить 40% працівників

Продукція «Укроборонпрому» нв виставці

Наглядова рада ДК «Укроборонпром» затвердила рішення про скорочення персоналу на 40%. Про це в четвер, 29 березня, повідомляє прес-служба концерну.

Зазначається, що заплановано скоротити чисельність персоналу на 40%, до 180 осіб. Відповідний наказ напередодні підписав гендиректор Павло Букін. «У процесі оптимізації буде збережено необхідну функціональність, що дозволить забезпечити усі покладені на концерн завдання. Кошти, заощаджені в процесі оптимізації адміністративної ланки концерну, планується спрямувати на впровадження дослідно-конструкторських робіт», - сказано у повідомленні.

В «Укроборонпромі» додали, що в результаті оптимізації планується підвищити якість управління виробничими та маркетинговими процесами, активізувати інноваційний розвиток підприємств концерну та інше.

Нагадаємо, у лютому президент Петро Порошенко призначив Павла Букіна головою ДК «Укроборонпром» замість Романа Романова.